شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار انخفاض درجات الحرارة فى السعودية وغائم فى الإمارات ومائل للبرودة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الأربعاء فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية أن تتوالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل . في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية. كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة غرباً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 07:26 و الجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:04.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:54 والمد الثاني عند الساعة 02:46 و الجزر الاول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الاحد مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة .

وفى المساء بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة.