كيف يؤدي الجلوس المستمر إلى إتلاف المفاصل وكيف نتجنبه؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت الجمعية الألمانية للأطراف الاصطناعية من أن الجلوس لفترات طويلة قد يؤدي إلى إتلاف المفاصل في الركبتين والوركين وتعزيز الوضعية السيئة.



وأوضح خبراء الجمعية أن الجلوس لفترات طويلة يعمل على تقصير الأوتار والعضلات، وهو ما يترتب عليه تقييد حركة المفاصل ووظائفها، وبالإضافة إلى ذلك، يتأثر غضروف المفصل أيضاً بالجلوس المستمر وما يرتبط به من نقص في ممارسة الرياضة؛ حيث إنه يتم تزويده بالسائل الزلالي المغذي فقط من خلال حركات الضخ أثناء النشاط البدني.

تغيير وضعية الجلوس والتمارين

وأوصت الجمعية الألمانية بتغيير وضعية الجلوس بشكل متكرر، واستبدال أثاث الجلوس دائماً مع دمج الكثير من التمارين في الحياة اليومية، واستغلال كل استراحة صغيرة في الحياة المكتبية اليومية لأداء تمارين الإطالة وتقوية العضلات وشد العضلات القطنية.