الجزائر تفرض جواز السفر الصحي على الداخلين والخارجين من أراضيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس السبت اعتماد جواز صحي للتلقيح سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى مختلف الأماكن العمومية كالملاعب وقاعات الحفلات، إضافة الى اشتراطه للدخول والخروج من التراب الوطني.



وذكرت الحكومة في بيان أنه "ستوضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الـموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية، وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، التي من الـمفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح، والتي هي أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى".

وشددت الحكومة أن هذه الإجراءات التي تندرج ضمن مسعى التكييف المنتظم لجهاز تسيير الأزمة الصحية، تهدف أيضا إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.

وأوضحت الحكومة "أنها تحرص على التذكير بأنها ستتخذ قرارات ستتناسب مع تطور الوضع الوبائي، والتي تتمثل في إجراءات تقييدية للحركة ولبعض النشاطات".

وختمت الحكومة البيان بالإعلان عن تطبيق إجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة أيام، ابتداء من اليوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن معهد باستور بالجزائر قد أعلن أول أمس الجمعة عن تسجيل ثاني حالة إصابة لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

كما حذرت السلطات الصحية الجزائرية من حدوث موجة رابعة من الإصابات بالفيروس، في الوقت الذي تم فيه تخفيف إجراءات الحجر الصحي على مختلف ولايات البلاد.