ما الذي يربط بين اللحوم الحمراء وخطر الإصابة بأمراض القلب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة عن أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد عند تناول اللحوم الحمراء.



وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Microbiology، أنه عند هضم اللحوم تتشكل مادة تحفز تكوين لويحات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.

فحصت الدراسة 3000 مريض يتبعون أنظمة غذائية متنوعة، بعضهم تناول اللحوم بانتظام، وبعضهم امتنع تماما عن تناول اللحوم.

واستنتج العلماء أن الخطر الرئيسي يكمن في البكتيريا التي تعالج اللحوم الحمراء "Emergencia timonensis"، والتي تكون غائبة عمليا في أمعاء النباتيين، وهي تلعب دورا كبيرا في تكوين ثلاثي ميثيل أمينن الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.