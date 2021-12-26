شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين بشدة إطلاق الحوثى مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار محاولات الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية، عبر استهداف مدينة نجران بمقذوف، والذي أدى إلى مقتل شخصين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان وزارة الخارجية، السبت، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة، واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.