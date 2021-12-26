اخبار الخليج

الكويت تدين بشدة إطلاق الحوثى مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين بشدة إطلاق الحوثى مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار محاولات الحوثي تهديد أمن المملكة العربية ، عبر استهداف مدينة نجران بمقذوف، والذي أدى إلى مقتل شخصين.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان وزارة الخارجية،  السبت، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة، واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

 

وأكد البيان وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا