شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإماراتية" تقدم 41 ألفا و346 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تقديم 41 ألفا و346 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22 مليونا و473 ألفا و207 جرعات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.