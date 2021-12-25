شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد دعمه للحل السياسى والسلمى حفاظا على وحدة الأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم /السبت/ أن بلاده تجدد تأكيدها على دعم الحل السياسى السلمى فى سوريا.

وقال المُتحدث - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /السبت/ - إن "العراق يشارك بصفة مراقب في اجتماعات استانة 17، في نور السلطان في كازخستان الخاصة بالشأن السوري، برئاسة سفير العراق في موسكو عبدالرحمن الحسيني . وأشار الى أن "الحسيني سيجري مباحثات مع وفود سوريا والأردن ولبنان وروسيا وإيران والأمم المتحدة، لتأكيد موقف العراق الثابت المبني على دعم الحل السياسي والسلمي حفاظاً على وحدة الأراضي السورية".

يذكرأن، أفاد مصدر أمني عراقى،، بإلقبض على إرهابى فى محافظة نينوى، وضبط صواريخ وأعتدة في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل.