شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تلزم الوافدين بفحص "PCR" والتسجيل على منصة "الصحة" للحصول على تصريح مرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السلطات اللبنانية اليوم تطبيق إجراءات جديدة لدخول الوافدين إلى لبنان والتي تتضمن الزام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان بإجراء فحص (PCR) حتى للحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية (MOPH PASS) الخاصة بوزارة الصحة ، تمهيدا للحصول على تصريح مرور صحي يحمل (QR Code).

وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام جميع القادمين للبنان (باستثناء الأطفال دون 12 عاما ) بإجراء فحص (PCR ) في أحد المعامل المعتمدة من قبل السلطات المعنية بالدول القادمين منها، وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ سحب العينة، وأن يقوم بتحميل نتيجة الفحص على المنصة الخاصة بوزارة الصحة لتضمينها في تصريح المرور الصحي والذي سيتم قراءة الـ (QR Code) الخاص به عند الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت للتأكد من صحة معلومات الراكب قبل السماح له بالدخول.



وتضمنت الإجراءات الجديدة إلزام جميع القادمين للبنان بإجراء فحص( PCR) فور الوصول إلى مطار رفيق الحريري باستثناء الأطفال دون 12 عاما وقوات اليونيفيل.



كما يتم ابتداء من 10 يناير المقبل تعديل آلية فحص (PCR )بمطار رفيق الحريري لتلزم القادمين إلى البلاد بدفع مبلغ 30 دولار أمريكي عبر بطاقة الائتمان عبر منصة وزارة الصحة أو عبر وثيقة إلكترونية.



وشملت الإجراءات إلزام جميع القادمين بحجر منزلي لمدة 24 ساعة لحين ظهور نتيجة فحص (PCR )الذي أجري بالمطار والذي تظهر نتيجته عبر رسالة نصية.



وأعفت المديرية العامة للطيران العائدين للبنان بعد مغادرتها خلال فترة أسبوع واحد فقط من إجراء فحص( PCR )بالدولة التي يرغبون بالعودة منها فيما يخضعون للفحص بمطار رفيق الحريري.



وكانت القرارات السابقة قد سمحت للحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا بالدخول للبلاد بدون فحص (PCR).