شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يستنكر قصف الحوثيين للأعيان المدنية جنوب السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بأشد العبارات، قيام الحوثيين بإطلاق مقذوفات تجاه منطقتي جيزان ونجران بالمملكة العربية السعودية؛ مما أدى إلى وفاة شخصين مدنيين وإصابة آخرين، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية في المملكة.

وأكدت الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن ما قامت به الحوثيين؛ يعكس تحديها للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع قواعد القانون الدولي الانساني والأعراف الدولية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوى الضحايا الابرياء.

وجددت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

يذكرأن، قال مصدر عسكرى يمنى إن مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية لجماعة الحوثى مكونة من ثلاثة اطقم في محلة (الفازعي عزلة اخدوع أسفل)، أسفرت عن مقتل 21 عنصرا، بينهم قيادات ميدانية وإصابة أخرين في جبهة (مقبنة) غرب مدينة تعز.

وأوضح المصدر العسكري في تصريح اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مقاتلات التحالف العربي نفذت 3 غارات أسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبدالسلام يحيى المتوكل منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة آخرين واحتراق الاطقم بشكل كامل".

وأكد أن مقاتلات التحالف العربى نفذت غارة اخرى فى أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للحوثيين".