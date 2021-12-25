شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزراء الداخلية العرب، عن إدانتها المطلقة واستنكارها الشديد للعملية الجبانة التى استهدفت بها حركة الحوثى الإرهابية، اليوم السبت، مدينة جازان السعودية بمقذوف؛ أدى إلى وفاة شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب فى القاهرة، "إن هذا العمل الإجرامي، يضاف إلى جرائم هذه ، وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولى الإنسانى، وتهديداتها المستمرة للأمن والاستقرار فى المنطقة.. وإن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإجرامى المتعمد الذى يمثل جريمة حرب يتوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيه؛ فإنها تؤكد وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أعيانها المدنية وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

وأشادت الأمانة العامة للمجلس بالأدوار الكبيرة التى تقوم بها القوات السعودية الباسلة، وقوات التحالف، لمجابهة تلك التهديدات والتصدى للأعمال الإرهابية التى تقوم بها الحوثى، معربة فى الوقت نفسه عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.