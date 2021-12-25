شكرا لقرائتكم خبر عن جولة أمير الشمالية المفاجئة تعفي 5 مسؤولين بمستشفى طريف.. التفاصيل كاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزير أمير منطقة الحدود الشمالية بزيارة تفقدية مفاجئة، على مستشفى طريف، وأبدى ملاحظات على تدني مستوى النظافة في المستشفى.

حيث كسر سموه بروتوكول الزيارة واتجه للمستشفى وتجول في الأقسام والعيادات ،واستمع لعدد من المراجعين والمراجعات.

وأصدر مدير عام الشؤون الصحية في الحدود الشمالية المكلف جلال بن فرحان قراراً بإعفاء عدد من المسؤولين في القطاع الصحي ومستشفى طريف، وشملت إعفاء مدير القطاع الصحي والمشرف العام على مستشفى طريف ،ومساعد مدير مستشفى طريف، ومدير خدمات التمريض ،ومدير الصيانة في مستشفى طريف ،ومدير مراقبة الدوام .

وأوضحت صحة الحدود الشمالية في بيان لها، أن الإعفاء جاء بعد جولة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود التفقدية لمحافظة طريف.

وأضافت بأنه تم رصد تدني مستوى النظافة في المستشفى من قبل سموه، ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية صحة المنطقة سرعة افتتاح العناية المركزة للأطفال بمستشفى طريف، ورفع مستوى النظافة في المستشفى .