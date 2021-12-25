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"أريان 5" يضع بنجاح التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في مسار مداره النهائي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

وضع الصاروخ ”أريان 5“ بنجاح، السبت، التلسكوب الفضائي ”جيمس ويب“، في مسار مداره النهائي الذي سيبلغه في غضون شهر، على ما أعلن مدير عمليات الإطلاق في مركز الفضاء في غويانا الفرنسية.

 

وقال جان لوك بواييه من القاعة الداخلية في مركز التحكم التابع للقاعدة الفضائية في كورو: ”انفصل تلسكوب ويب بنجاح، إلى الأمام ويب“.

وانفصلت الطبقة العليا من الصاروخ ”أريان“ بعد 27 دقيقة من إطلاق التلسكوب الذي سيحتاج ما يقرب من شهر للوصول إلى الموقع الخاص به على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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