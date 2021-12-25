شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال: إجراء الانتخابات الرئاسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى إن إجراء الانتخابات الرئاسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في البلاد، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأمن.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال اجتماعه اليوم السبت مع أعضاء باتحاد المرشحين للرئاسة لمناقشة تسريع وشفافية الانتخابات في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يعقد روبلي اجتماعات مع مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، للاستماع إلى اقتراحاتهم قبل اجتماع المجلس الاستشاري الوطني.

وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي قد دعا - الثلاثاء الماضي - قادة المجلس الاستشاري الوطني إلى انعقاد مؤتمر في الـ 27 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة مقديشو، لتسريع واستكمال انتخابات البلاد.

يذكرأن، قتل خمسة إرهابيين وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة في عملية عسكرية قامت بها قوات الجيش الوطنى الصومالي، بالمناطق الواقعة قرب مدينة أوطيغلى التابعة لإقليم شبيلي السفلى.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات المسلحة واجهت مقاومة من إرهابيي الشباب الذين لاذوا بالفرار.. إلا أنها نجحت في الوصول إلى المناطق التي يضايق فيها العدو الإرهابي سكان المنطقة.