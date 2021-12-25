شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 325 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 325 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في تقريرها اليوم، تعافي 117 حالة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة جديدة. منحنى إصابات فيروس كورونا في المملكة خلال أسبوع : الأحد : 104 الإثنين : 146 الثلاثاء : 222 الأربعاء : 252 الخميس : 287 الجمعة : 332 اليوم السبت : 325

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