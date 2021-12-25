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الصحة: تسجيل 325 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

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محمد الفايدي 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 325 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليوم، تعافي  117 حالة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة جديدة.

منحنى إصابات فيروس كورونا في المملكة خلال أسبوع :

الأحد : 104

الإثنين : 146

الثلاثاء : 222

الأربعاء : 252

الخميس : 287

الجمعة : 332

اليوم السبت : 325

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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