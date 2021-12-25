شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق تيك توك يزيح جوجل ويصبح الأكثر شعبية في 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصبح موقع "تيك توك" التابع لشركة بايت دانس الصينية أكثر مواقع الويب شعبية بالعالم عام 2021، متفوقا على "جوجل"، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.



وقالت شركة "كلاودفير" لأمن الويب في منشور بمدونتها، إن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "تيك توك" المتخصص في بث تسجيلات الفيديو القصيرة، احتل مركز الصدارة لأول مرة في 17 فبراير/شباط الماضي، لكن ذلك كان ليوم واحد فقط.

واحتل التطبيق أيضا المرتبة الأولى في شهر مارس/آذار، وأيضا خلال شهر مايو/أيار، ولكنه احتل الصدارة في 10 أغسطس/آب الماضي لعدة أيام.

وقالت "كلاودفير" في المنشور إنه كانت هناك بعض الأيام التي كان فيها "جوجل" في المركز الأول، لكن "تيك توك" سيطر خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، بما في ذلك في عيد الشكر (25 نوفمبر/تشرين الثاني) والجمعة السوداء (26 نوفمبر/تشرين الثاني).

وفي عام 2020، احتل تطبيق الفيديو الاجتماعي "تيك توك" المرتبة السابعة بين أكثر النطاقات شعبية، مما أظهر قفزة كبيرة في شعبيته منذ العام الماضي.

وكانت باقي أكثر 10 نطاقات شعبية هي منصة "فيسبوك" التابعة لـ"ميتا"، تلاها "مايكروسوفت"، ثم "أبل"، و"أمازون" وبعد ذلك "يوتيوب" وبعده "تويتر" وأخيرا "واتس آب".

وكان "تيك توك" أيضا أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية هذا العام، متجاوزا "فيسبوك". وكانت "يوتيوب" و"تويتر" و"أنستقرام" ضمن المراكز الخمسة الأولى، تلاها "سناب شات" و"ريدديت" و"بينترست" و"لينكد إن" و"كورا".

كما أظهرت بيانات "كلاودفير" أن "نتفليكس" و"يوتيوب" كانا أكبر موقعين للبث في عام 2021، لكن "إتش بي أو ماكس" تقدمت على "هولو" - التي تعتبر "ديزني" أكبر مالكيها محتلة المركز الرابع، وحلت "باراماونت" في المركز الثامن، بعد إطلاقهما في مارس/آذار 2021.

يأتي التقدم الهائل للتطبيق الصيني الشهير في ظل إعلان تيك توك عن قيامه باختبار طرق جديدة لاختيار وعرض الفيديوهات التي يرشحها لأي مستخدم بهدف التأكد من أنها لا تعزز التجارب السلبية لدى المستخدم.

وذكر التطبيق الشهير أنه يختبر التغييرات التي تستهدف تجنب عرض الكثير من الفيديوهات من نفس نوع المحتوى على شخص واحد، في حين أنها قد تكون جيدة في حالة عرضها كفيديو واحد منها، في الوقت نفسه فإنها ستكون مشكلة عند عرضها كفيديو مجمع مثل المحتوى الذي يتحدث عن نظم حمية غذائية متطرفة أو فيديوهات حزينة.

وقالت شركة التطبيق في رسالة عبر الإنترنت "نحن نعمل أيضًا على التعرف على ما إذا كان نظامنا قد يوصي عن غير قصد بأنواع محدودة جدًا من المحتوى والتي، وإن كانت لا تنتهك سياساتنا، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المستخدم إذا كانت تمثل غالبية ما يشاهده شخص ما ، مثل المحتوى المتعلق بالوحدة أو إنقاص الوزن".

وعلى مدى سنوات تتعرض منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وأنستقرام لانتقادات شديدة بسبب سماحها بوجود محتوى يؤدي إلى الاكتئاب والتوتر وبخاصة بين المستخدمين في سن المراهقة وصغار السن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي خضعت منصات تيك توك وسناب شات ويوتيوب للتدقيق خلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي بهدف الحفاظ على سلامة الأطفال عند استخدامهم للإنترنت.

كما كشف تطبيق تيك توك عن تطوير خاصية ستتيح للمستخدمين حظر وصول الفيديوهات المرتبطة بكلمة ما أو وسم ما ولا يريدون ظهورها لديهم.