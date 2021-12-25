شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية” تعلن ضبط 15,076 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل والأمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في جمبع مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط 15,076 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل والأمن خلال أسبوع

وأوضحت أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 15076 مخالفًا، منهم 7777 مخالفًا لنظام الإقامة، و5375 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1924 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 208 أشخاص، 64% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تم ضبط 27 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 92304وافدين مخالفين، منهم 83125 رجلاً، و9179 امرأة.

وأكدت أنه تم إحالة 81670 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2242 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8875 مخالفًا.

وحذرت الوزارة كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، فإنه يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

مشددة على أن هذه جريمة التشهير، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.