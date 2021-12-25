روسيا: نضع توصيات جديدة لعلاج فيروس كورونا الناجم عن المتحور أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد وزير الصحة الروسية، ميخائيل موراشكو، أن خبراء الوزارة سيضعون توصيات جديدة لعلاج فيروس كورونا الناجم عن المتحور "أوميكرون".



وقال الوزير أثناء زيارته اليوم السبت إلى المركز الجديد لعلاج الأمراض المعدية بمدينة روستوف على نهر الدون بجنوب روسيا: "حتى اليوم أجريت بحوث علمية بهدف تقييم فعالية علاج فيروس كورونا الناجم عن متحور "أوميكرون"، والأدوية.. ونرى هناك ضرورة لتغيير معاييرنا في هذا المجال. يوم أمس كانت تعمل لجنة من خبراء وزارة الصحة تقوم بوضع توصيات جديدة لعلاج الأعراض التي يثيرها المتحور الجديد"، مشيرا إلى أنه قد تم تنسيق جزء من هذه التوصيات.

وشدد الوزير على أن تشخيص الإصابة بكورونا لدى الأطفال أصبح أهم مهمة بسبب متحور "أوميكرون".

وأضاف: "يصاب الأطفال بالعدوى أكثر، لذلك يعد تعليم الأطفال السلوك الآمن، والتشخيص في الوقت المناسب للأمراض المعدية داخل مجموعات الأطفال لتقليل المخاطر، مكونا مهما آخر".