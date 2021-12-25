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الإمارات تعرب عن تعازيها لبنجلاديش فى ضحايا حريق عبارة جنوبى دكا

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القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تعازيها ومواساتها للحكومة البنجلاديشية والشعب البنجلاديشى فى ضحايا حريق عبارة جنوبى العاصمة (دكا).

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - تضامن الدولة مع بنجلاديش فى ضحايا الحادث الأليم، والذى أسفرعن وفاة وجرح العشرات، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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