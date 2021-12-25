شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعرب عن تعازيها لبنجلاديش فى ضحايا حريق عبارة جنوبى دكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تعازيها ومواساتها للحكومة البنجلاديشية والشعب البنجلاديشى فى ضحايا حريق عبارة جنوبى العاصمة (دكا).

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - تضامن الدولة مع بنجلاديش فى ضحايا الحادث الأليم، والذى أسفرعن وفاة وجرح العشرات، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.