مضادة لكورونا.. اليابان توافق على استخدام أقراص أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافقت اليابان على أقراص مضادة لكوفيد19-، أنتجتها شركة "ميرك آند كو" الأمريكية للأدوية، لاستخدامها، اعتباراً من الاسبوع المقبل، طبقا لما ذكره وزير الصحة الياباني شيغيوكي غوتو، حسب صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم السبت.



وأضاف غوتو، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الجمعة إن لجنة وزارية، من خبراء الأدوية وافقت على عقار "مولنوبيرافير" الذي تنتجه الشركة الأمريكية، بموجب عملية المسار السريع وسيتم شحن العقار إلى المستشفيات والصيدليات ، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وهذا واحد من عقارين، لعلاج كوفيد19-، طلبتهما اليابان. وذكر رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا أن البلاد، ستحصل على 6ر1 مليون جرعة من شركة "ميرك".

وكانت اليابان قد رتبت أيضاً لشحن مليوني جرعة من أقراص مضادة لكوفيد19-، أنتجتها شركة "فايزر"، التي لم تحصل بعد على الموافقة لاستخدامها في البلاد.

وحتى الآن، أبقت اليابان بشكل كبير على الحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك متحور "أوميكرون" الجديد، بفرض ضوابط حدودية صارمة. وكانت أول حالة للمتحور تم انتقالها محليا ، قد تم تسجيلها في أوساكا يوم الأربعاء الماضي.

وتم الإبلاغ عن مزيد من الحالات أمس الجمعة في أوساكا وكيوتو المجاورة، بينما سجلت طوكيو أول حالة للمتحور، تم انتقالها محلياً.