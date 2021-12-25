شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد الماسك الليلي للبشرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

الماسك الليلي يعتبر من الماسكات المهمة التي تستخدم للعناية بالبشرة وله العديد من الفوائد التي نذكرها فيما يلي..



للحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب يمكنك اتباع روتين خاص بالبشرة يحتوي على الماسك الليلي، الذي يعتبر من أكثر الماسكات التي تعمل على تغذية البشرة والاهتمام بها، ولهذا عليكِ بالتعرف على فوائد الماسك الليلي للبشرة وكيفية تطبيقه.

- الماسك الليلي يساعد على تغذية البشرة بشكل جيد وامتصاص جميع المكونات الموجودة في الماسك بشكل أفضل.

- المساعدة على حماية الجلد من التعرض إلى البكتيريا، وبالتالي الوقاية من الإصابة بالحبوب والبثور.

- ترطيب البشرة بشكل جيد مما يساعد على حماية البشرة من الجفاف.

- تساعد الماسكات الليلية على تعزيز إنتاج الكولاجين على البشرة، مما يساعد على حمايتها مما يقي من الإصابة بالعلامات الدقيقة والتجاعيد والعمل على تأخير ظهورها على البشرة.

- المساعدة على تجديد خلايا البشرة خلال فترة الليل.

اختيار الماسك الليلي للبشرة الدهنية:

إذا كانت البشرة تفرز كمية من الزيوت مما يتسبب في ظهور الحبوب والبثور، فعليك باختيار الماسك الليلي الذي يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك والذي يساعد على التقليل من إفراز الزيوت والمساعدة على تنظيف البشرة، وبالتالي يساعد على التقليل من الحبوب والبثور وحب الشباب الذي يتواجد على البشرة الدهنية.

عادة ما يعاني أصحاب البشرة الجافة من وجود تشققات مع الإصابة بالحكة، ولهذا من المهم اختيار الماسك الذي يحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامين هـ وهذا يزيد من ترطيب البشرة كما يمكن اللجوء إلى استخدام ماسك الألوفيرا.

عادة ما تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية خاصة حيث إنها تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهيجات والاحمرار، ولهذا فإنها تحتاج إلى مكونات تساعد على تهدئة البشرة، ولهذا يمكن اختيار الماسك الليلي الذي يحتوي على زبدة الشيا أو البابونج أو الأفوكادو والتي تساعد على تغذية البشرة الحساسة.

- الكركم من المكونات الرائعة التي تساعد على الاهتمام بالبشرة بشكل جيد، حيث إنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، مما يجعلها تناسب جميع أنواع البشرة.

- عليك بخلط ملعقة من الكركم المطحون مع القليل من الحليب ويتم تقليبهم.

- يتم وضعه وتوزيعه على الوجه ويترك حتى يجف تمامًا.

- تغسل البشرة بالماء الفاتر وتجفف برفق، ويمكنك وضع كريم مرطب قبل النوم.

- عليك باستخدام هذا الماسك الليلي 3 مرات خلال الأسبوع للحصول على بشرة خالية من العيوب.

- للعسل خصائص مميزة تساعد على ترطيب البشرة وإمداده بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

- وزعي ملعقة من العسل على الوجه وتترك لمدة ساعة تقريبا.

- تغسل البشرة بالماء الفاتر ويتم تكرار الماسك 3 مرات في الأسبوع قبل اللجوء إلى النوم.

- الفحم مهم للبشرة حيث إنه يساعد على التخلص من الشوائب والأتربة التي تتراكم داخل مسام البشرة، كما أن الفحم يساعد على الحفاظ على توازن كمية الزيوت داخل البشرة.

- يتم طحن 3 أقراص من الفحم ويضاف إليهم ملعقة من الجيلاتين البودرة.

- نضع القليل من الماء ويتم التقليب حتى نحصل على عجينة.

- تُسخن العجينة في الميكروويف حتى يتم تنشيط الفحم.

- يوضع على البشرة ويتم تركه حتى يجف تماما أو من الممكن أن يترك حتى الصباح، ويتم شطفه بالماء الفاتر.