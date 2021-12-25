تعرف على أكبر المفاجآت التقنية في 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدنا هذا العام مجموعة من المنتجات والميزات التي كانت مفاجأة لنا تماماً ولم تتوفر عنها أي تسريبات أو معلومات مسبقة قبل إطلاقها.



فيما يلي أكبر المفاجآت التقنية في 2021، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

النتوء العلوي في ماك بوك برو

تعتبر فكرة النتوء العلوي (النوتش) في ماك بوك برو فكرة رائعة. تجنبت أبل بذكاء الحواف الكبيرة ووسعت الشاشة لأعلى، وهذا خلق مساحة لاستيعاب كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل ومستشعر True Tone.

هاتف سوني إكسبيريا برو1

كان هذا الهاتف مفاجأة كبيرة، فهو يمزج بين تقنية ألفا من سوني التي لا مثيل لها، وهواتف إكسبيريا الذكية المتطورة. مرت سوني بوقت عصيب في سوق الهواتف الذكية، لذا فإن رؤية إكسبيريا برو 1، كان نقلة نوعية للشركة.

يبدو الجهاز مختلفًا عن الهواتف الذكية الأخرى التي تركز على الكاميرا ويتعلق الأمر كثيرًا بمستشعر الكاميرا الكبير مقاس 1 بوصة المقترن بتطبيقات الفيديو والصور المدمجة. بسعر 1800 دولار، يستهدف هاتف إكسبيريا برو1، المحترفين ومنشئي المحتوى.

جهاز ألعاب "ستيم ديك"

على الرغم من أن جهاز "ستيم ديك" سيطرح رسميًا على أرفف البيع بالتجزئة في أوائل العام المقبل، إلا أنه من المحتمل أن يكون أفضل جهاز ألعاب محمول لممارسة ألعاب AAA. ما يجعل "ستيم ديك" جذابًا للغاية في المقام الأول هو أنه يمكنك تشغيل أي لعبة في مكتبتك على جهاز بقيمة 400 دولار فقط. يمكن استخدامه في الوضع اليدوي ووضع الإرساء. يحتوي الجهاز على شاشة كبيرة في المنتصف وأزرار لمسية وعصي تناظرية وأزرار أخرى على الجانبين.

لعبة "ميترويد دريد"

كانت لعبة "ميترويد دريد" أكبر مفاجأة هذا العام، وربما كانت أفضل لعبة تقدمها "نينتيندو". تحتوي لعبة "ميترويد دريد" على العديد من عناصر اللعب الفريدة التي تشتهر بها السلسلة أثناء إضافة آليات جديدة تمامًا. مع التصميم الفني القوي والمرئيات والتصميم الصوتي الرائع، فلا عجب أن تُصنف لعبة "ميترويد دريد" كأفضل لعبة لهذا العام في مجلة "تايم"

لوحات واجهة جديدة لـ "بلاي ستيشن 5 "

ستكون لواحات الواجهة الجديدة من سوني متاحة ابتداء من يناير 2022 في خمسة خيارات ألوان، وستطلق اللونين الأحمر والأسود كبداية.

تقول سوني إن لوحات الواجهة هذه لجهاز بلاي ستيشن "سهلة الاستخدام" ويمكن تثبيتها ببساطة في مكانها. يبلغ سعر اللوحات، 55 دولاراً للقطعة الواحدة.