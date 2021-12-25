دراسة تؤكد انخفاض مخاطر أوميكرون في دخول المستشفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

خلصت دراسة حكومية أجريت في المملكة المتحدة إلى أنه يبدو أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أقل حدة ولكن أكثر عدوى من أي سلالة أخرى من سلالات الفيروس الفتاك حتى الآن، ما يعزز البحوث التي كشفت انخفاض مخاطر تسبب المتحور سريع الانتشار في دخول المصابين به إلى المستشفيات، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ونقلت بلومبرج عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قولها أمس الخميس ، إن الأشخاص المصابين بأوميكرون أقل عرضة بنسبة 50٪ إلى 70٪ من أولئك المصابين بمتحور دلتا في دخول المستشفيات .

وقالت أيضا إن مرضى أوميكرون هم أقل عرضة بنسبة تتراوح بين 31٪ إلى 45٪ في احتمالية دخول أقسام الطوارئ من أولئك المصابين بدلتا.