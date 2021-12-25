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دراسة تؤكد انخفاض مخاطر أوميكرون في دخول المستشفيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

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خلصت دراسة حكومية أجريت في المملكة المتحدة إلى أنه يبدو أن متحور أوميكرون من (كوفيد-19) أقل حدة ولكن أكثر عدوى من أي سلالة أخرى من سلالات الفيروس الفتاك  حتى الآن، ما يعزز البحوث التي كشفت انخفاض مخاطر تسبب المتحور سريع الانتشار في دخول المصابين به إلى  المستشفيات، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

 

ونقلت بلومبرج عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قولها أمس الخميس ، إن الأشخاص المصابين بأوميكرون أقل عرضة بنسبة 50٪ إلى 70٪ من أولئك المصابين بمتحور دلتا في دخول المستشفيات .

 

وقالت أيضا إن مرضى أوميكرون هم أقل عرضة بنسبة تتراوح بين  31٪ إلى 45٪ في احتمالية دخول أقسام الطوارئ من أولئك المصابين بدلتا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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