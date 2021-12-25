شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مائل للبرودة فى الكويت وغائم بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الأربعاء فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كما لا يستبعد تكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وجنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر.

وأوضح المركز الوطنى للأرصاد بالامارات أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س،

ويكون الخليج العربي متوسط مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:34 والمد الثاني عند الساعة 06:44 والجزر الأول عند الساعة 09:19 والجزر الثاني عند الساعة 23:25، أما بالنسبة لحركة الرياح وموج البحر في بحر عمان سيكون الموج خفيفا , فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند الساعة 02:08 والجزر الاول عند الساعة 07:54 والجزر الثاني عند الساعة 19:10«.

درجات الحرارة المتوقعة

أبوظبي 26 17

دبي 26 19

الشارقة 26 17

عجمان 27 20

أم القيوين 26 16

رأس الخيمة 27 15

الفجيرة 28 18

العين 26 16

ليوا 25 17

الرويس 25 16

السلع 25 16

دلما 26 18

طنب الكبرى 25 20

طنب الصغرى 25 20

أبوموسى 24 20

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (السبت) في مملكة البحرين سيكون غائمًا أحيانًا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة و تصاعد الأتربة فى بعض المناطق لاحقًا و سيكون باردًا نسبيًا الليلة.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة و تزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة و تصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانًا لاحقًا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن ثلاث إلى ست أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 25%.

ليلًا

بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة لرذاذ .

نهارًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .