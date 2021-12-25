الذاكرة المناعية أقل ديمومة بعد فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توصلت دراسة جديدة إلى أن المرضى المتعافين من «كوفيد 19» الحاد قد تكون لديهم استجابة لخلل وظيفي للخلايا البائية أكثر من المرضى المتعافين من «كوفيد 19» الأقل حدة، وفق موقع «ساينس ديلي».



وتشير النتائج التي توصل إليها علماء من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، ونُشرت يوم الأربعاء 22 ديسمبر في مجلة PLOS ONE، إلى أن الخلايا البائية المكافحة للعدوى تحتفظ بذاكرة أفضل لبروتين «سبايك» في الفيروس التاجي لدى مرضى المستشفى الجامعي الذين يتعافون من حالات «كوفيد 19» الأقل خطورة مقارنة بأولئك الذين يتعافون من «كوفيد 19» الحاد.

وقال الدكتور إيفلين بونيك، المؤلف المشارك للورقة البحثية، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة وعلم الوراثة الجزيئي في مركز العلوم الصحية، المعروف أيضاً باسم UT Health San Antonio، إن النتائج تشير إلى اختلافات طفيفة في جودة الاستجابة المناعية بناءً على شدة «كوفيد 19».

وكتب العلماء أن عينات من ثمانية أفراد تعافوا من مرض أقل حدة أظهرت زيادة في التعبير عن العلامات المرتبطة بذاكرة الخلايا البائية الدائمة مقارنة بالأفراد الذين تعافوا من مرض شديد. وتتضمن العلامات T-bet وFcRL5.