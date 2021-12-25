لماذا يسير الأطفال أثناء النوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تحدثت الأخصائية الطبيبة النفسية الروسية، إيكاترينا زينوفيفا، عن أسباب معاناة الأطفال من المشي أثناء النوم.



وبحسب زينوفيفا، فإن المشي أثناء النوم يحدث نتيجة خلل في الجهاز العصبي للطفل، ويتم التعامل مع المشكلة بشكل احترافي من قبل أطباء الأعصاب، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "moslenta".

لاحظت زينوفيفا أنه لا يمكن لكل طفل أن يبدأ فجأة في المشي أثناء النوم. ووفقًا لها، لا داعي للقلق كثيرًا بشأن القصص التي تظهر في وسائل الإعلام حول السائرين أثناء النوم الذين سقطوا من النافذة أو غادروا المنزل.

وأكدت الخبيرة أنه "في مثل هذه الحالات، يكون والدا الطفل على الأرجح على دراية بالمشكلة، ولا يحدث ذلك فجأة، ويعرف الأهل أيضًا المشاكل في نفسية الطفل من خلال إشارات أخرى قبل البدء بالسير".