شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين استهداف الحوثيين للأراضى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، استهداف الحوثيين أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف منطقتى جازان ونجران بمقذوفين، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن وقوع حالتي وفاة فى جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لوكالة أنباء الأردن (بترا) - استنكار الأردن الشديد لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة، مؤكدا وقوف بلاده المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، معربا عن أصدق التعازي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكرأن، قال المتحدث الرسمى للمديرية العامة للدفاع المدنى المقدم محمد الحمادى، بأن الدفاع المدنى السعودى تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر الحوثى الإرهابية من داخل الأراضى اليمنية تجاه محافظة صامطة فى منطقة جازان، بحسب وكالة الانباء السعودية .

وبين أنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدنى وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه عبارة عن سقوط مقذوف عسكرى على أحد المحال التجارية فى الشارع العام، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة (7) مدنيين، وهم (6) مواطنيين ومقيم من الجنسية البنجلادشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و(12) مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.

وأكد المقدم الحمادى، أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنساني، موضحًا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات.