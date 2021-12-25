شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى: الوضع الوبائى لكورونا "جيد" وهناك ارتفاع طفيف فى الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة التونسى على مرابط إن الوضع الوبائى جراء انتشار فيروس كورونا فى تونس "جيد" ولكن هناك ارتفاع طفيف فى عدد الإصابات والمقيمين فى المستشفيات.

وأضاف مرابط - في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" - أن عمليات التلقيح لا تسير بشكل جيد خاصة وأنه تم تلقيح ثلاث أرباع الفئة التي تتجاوز 40 سنة فقط وهو رقم ضعيف.

وأبرز الوزير أن 65 بالمائة ممن استكملوا التلقيح تتجاوز أعمارهم 18 سنة و32 بالمائة فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، في حين لا تتجاوز نسبة من استكملوا التلقيح من الفئة 12-14 سنة واحد بالمائة.

وأشار إلى أن الوضع العالمي جراء انتشار فيروس كورونا مقلق وحرج خاصة بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، موضحا أن هذا المتحور سريع الانتشار ويمس الأطفال، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالات وفيات في صفوف الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكرأن، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها، بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و516 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 320 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 722 ألفا و443 شخصا، مشيرة إلى تعافي 234 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 694 ألفا و914 شخصا.



ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 234 شخصا.