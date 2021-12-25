شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير مخازن لصواريخ باليستية ومسيرات بالمحويت اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 4 مخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بمحافظة (المحويت) شمال اليمن.

وقال التحالف -في بيان أذاعته قناة (الإخبارية) السعودية- إنه تم تدمير كهفين لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة بمحافظة صعدة

وأضاف التحالف أن عملية عسكرية فورية استجابت للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في وقت سابق سقوط مقذوف بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين.

يذكرأن، طالب تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء الخميس، الحوثيين بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضى فى صنعاء.

وأعلن التحالف - وفقًا لقناة (الإخبارية السعودية) - إعطاء مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدنى لحالته الطبيعية، موضحًا أن المهلة تبدأ من الساعة (20:00 محلي) بتوقيت صنعاء.

وأشار التحالف إلى أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولى الإنساني، قائلاً : "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولى الإنساني".

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء استجابة للتهديد، كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيرًا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزى بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.