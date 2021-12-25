شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين بينهم اثنان من داخل المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أربعة فلسطينيين من القدس بينهم اثنان من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المسجد الأقصى، واعتقلت الشابين يحيى جبارين وخالد عليان، من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر.

وفي واقعة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد الاعتداء على مجموعة من الشبان في البلدة القديمة بالقدس. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت الشبان المقدسيين في شارع الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشابين شادي أبو سنينة ومهند أبو وهدان بعد الاعتداء عليهما بالضرب، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.

يذكرأن، أصيب نحو 125 فلسطينيًا بالرصاص المطاطى والاختناق بالغاز المسيل للدموع ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية برقة التى تحولت إلى قطعة من الجحيم بشمال غرب محافظة نابلس الشمالية بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينى - فى بيان صحفى - إن 42 فلسطينيًا، بينهم صحفي، أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 83 آخرون بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة مواطنين بحروق، خلال مواجهات شهدتها القرية.

وعالجت الطواقم الطبية طفلة أصيبت بحالة عصبية إثر هجوم المستوطنين على منزل عائلتها.

وتشهد قرى وبلدات مُحافظة نابلس تصعيدًا غير عادى من قبل المُستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" سالفة الذكر يوم الخميس الماضي. ويزداد عنف المُستوطنين، على نحو خاص، فى مُحافظتى نابلس شمالًا والخليل جنوبًا.