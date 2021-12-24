شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تغرّم غوغل 87 مليون يورو على خلفية محتويات محظورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غرّمت محكمة روسية غوغل اليوم الجمعة، 7,2 مليارات روبل (ما يُعادل 87 مليون يورو) وفق سعر الصرف الحالي، على خلفية عدم حذف محتويات ”محظورة“، في خضم تزايد العقوبات ضد الشركات الرقمية في روسيا.



وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تيليغرام إدانة غوغل بـ“معاودة الجرم“ على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.