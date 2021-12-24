شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى يؤكد تمسك بلاده بتعزيز التعاون العسكرى مع إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الوطنى اللبنانى موريس سليم، على تمسك بلاده بتعزيز التعاون العسكرى القائم والمستمر بين لبنان وإيطاليا وأهمية الدور الذى تقوم به القوة الإيطالية العاملة فى إطار اليونيفل فى حفظ الاستقرار فى جنوب لبنان، متوجهًا إليهم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

وأضاف سليم - خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالى لورنزو جيريني، بحضور السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييرى والوفد المرافق - أن لبنان يتمسك بالعلاقة الطيبة بين اليونيفل والسكان المحليين والمستمرة منذ عقود.

وشدد على حرص لبنان واللبنانيين على قوات اليونيفل وتمكينهم من القيام بمهامها على أكمل وجه وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.

وتوجه سليم بالشكر لإيطاليا لدورها الفاعل الذى لعبته إثر انفجار ميناء بيروت فى إرسال مساعدات للبنان، مثمنًا جهود السفيرة بومباردييرى فى إطار التعاون بين القوات البحرية الإيطالية واللبنانية لإنجاز الخرائط البحرية اللبنانية للمرة الأولى فى تاريخ لبنان وأهميتها الكبيرة فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل حركة الملاحة البحرية.

من جانبه، أكد الوزير جيريني، على التزام بلاده تجاه لبنان والاستمرار فى المشاركة فى القوة الدولية حتى بعد التسليم والتسلم فى قيادة اليونيفل بمناسبة انتهاء مهام الجنرال ستيفانو دل كول قريبًا.

وأبلغ الوزير الإيطالى نظيره اللبنانى بأن إيطاليا فى انتظار رد الأمم المتحدة على طلبها إضافة سفينة إيطالية لأسطول القوة البحرية، واستعدادها الكامل لتلبية أى حاجات يطلبها لبنان فى مجال دعم العلاج أو فى مجال المعدات العسكرية.

ووجه دعوة للوزير سليم لزيارة إيطاليا لمتابعة المشاورات فى مجال تطوير التعاون العسكرى بين البلدين، كما أشار الوزير جيرينى إلى أن إيطاليا تتابع باهتمام كل الجهود المبذولة فى اطار المفاوضات مع البنك الدولي.