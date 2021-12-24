شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تحبط محاولة تهريب دولية للمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر عسكرى مغربى، بأن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية المغربية، أحبطت اليوم الجمعة، خلال دورية بعرض ساحل مدينة الناظور، عملية للتهريب الدولي المخدرات، إثر مطاردة لزورق سريع.

وأوضح المصدر العسكرى، أن المهربين تمكنوا من الفرار نحو الساحل بسرعة كبيرة، بعد أن ألقوا بشحنة المخدرات في مياه البحر، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن ضبط 64 حزمة من المخدرات، يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طنين.

وأضاف أنه تم نقل شحنة المخدرات إلى ميناء الناظور العسكري، وسلمت إلى سلطلت الأمن المختصة بهدف تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.