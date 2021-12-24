شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى ينقذ 28 مهاجرًا غير شرعى فى شمال رأس الجدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدة تابعة للقوات البحرية التونسية، من إنقاذ 28 مهاجرًا أجنبيًا غير شرعى كانو قد طلبوا المساعدة بموقع شمال رأس الجدير.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن قارب تعرض لصعوبات بالبحر وطلبوا المساعدة، مشيرًا إلى أنهم كانوا قد أبحروا من سواحل "زوارة" بليبيا بنية اجتياز الحدود البحرية فى اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأضاف البيان، أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 14 و33 عامًا، مشيرًا إلى أنهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة بينها بنجلاديش وكينيا وباكستان والجزائر والمغرب وغانا.

وتوجهت بهم الوحدة إلى ميناء الصيد البحرى بـ"جرجيس"، حيث جرى تسليمهم إلى الحرس الوطنى بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية فى شأنهم.