شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى عدة محافظات بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدة مُحافظات فى الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى.

وقالت مصادر فى محافظة الخليل الجنوبية إن مئات المستوطنين المدججين بالسلاح حاولوا اقتحام عدة قرى فى منطقة مسافر يطا، إلا أن الأهالى تصدوا لهم ومنعوهم من الاقتراب من منازلهم.

وفى محافظة سلفيت الواقعة فى شمال غرب الضفة، اعتدت مجموعة من المستوطنين على عدد من الفلسطينيين بالضرب قبل أن يتصدى لهم عدد من المزارعين بالمحافظة.

وفى محافظة نابلس الشمالية، التى تشهد تصعيدا غير عادى منذ مقتل مستوطن فى بؤرة استيطانية غير قانونية قبل أسبوع، اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطن واحتجزوه أكثر من ساعتين.

وقال مصدر بالمحافظة إنه تم نقل المواطن إلى المُستشفى لكن إصابته طفيفة.

وفى محافظة قلقيلية، الواقعة فى شمال غرب الضفة، أصيب شاب بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال فى بلدة عزون.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحى والمطاطي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر (18 عاما) بالرصاص الحى فى قدمه لينقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.