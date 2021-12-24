شكرا لقرائتكم خبر عن “أبشر” تكشف عن أعلى لوحات المركبات مزايدة في اليوم الأول.. وصلت لهذا السعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منصة “أبشر”، أن مجموع المزايدات على لوحات المركبات التي حصلت على أعلى مزايدة في مزاد اللوحات الإلكتروني، تجاوز نحو المليون ريال في اليوم الأول.

وأضافت أن أغلى اللوحات حققت مبلغ قدره 501 ألف ريال، تليها لوحة بقيمة 88 ألف ريال، ثم لوحة أخرى وصلت قيمتها 42 ألف ريال.

وفي وقت سابق أطلقت الإدارة العامة للمرور، خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، التي يهتم الكثير بها في المملكة مؤخرا، حيث تتيح لمالكي السيارت المشاركة في المزاد وشراء اللوحات المميزة عن طريق آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر.

وجاءت اللوحات الأعلى مزايدة في اليوم الأول كما في الصورة أدناه: