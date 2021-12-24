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الرئيس العراقى: نحن فى أمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، "إننا اليوم بأمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة".

وأضاف صالح - فى تغريدة له، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "‏نُبارك لأهلنا المسيحيين بحلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، ونؤكد دعمنا للمسيحيين الذين عانوا من آثار التطرف والإرهاب، وشاركهم فى المعاناة أخوتهم من المكونات الأخرى".

وتابع : "اليوم نحن بأمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة وحكم رشيد يُعلى مبدأ المواطنة ويحمى الحقوق والتعايش السلمي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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