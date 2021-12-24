شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في إصابات كورونا بالمملكة وتسجيل 332 حالة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، تسجيل 332 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 121 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: