شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيانها القوي بالأمم المتحدة.. مواطنون: نشعر بالاعتزاز بموقف المملكة ضد المثلية الجنسية وتناقضها مع الفطرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عبر مواطنون عن اعتزازهم بموقف المملكة من المثلية الجنسية وتناقضها مع الفطرة، وذلك بعد بيانها القوي بالأمم المتحدة.

وأثارت قضية الشذوذ الجنسي الجدل مؤخراً، حيث استنكرتها العديد من الدول والمنظمات، فيما أكد مفتي عام المملكة بأنها من أبشع الجرائم وأقبحها.

من جانبه، أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاعاً لرصد آراء المواطنين تجاه موقف المملكة فيما يخص موضوع الميول الجنسية.

ووفقاً لـ “الرياض”، فقد شارك في الاستطلاع 912 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم 49% ونسبة الإناث 51%.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع، أن 67% من المشاركين يشعرون بالاعتزاز حيال موقف المملكة في الأمم المتحدة فيما يخص المثلية والميول الجنسية، و33% ليس لديهم علم بهذا الأمر من قبل.

وحول قوة الحجة التي طرحها السفير عبدالله المعلمي يرى 76% أن موضوع المثلية يتناقض مع الفطرة، ويرى 20% أن قرارات الأمم المتحدة يجب أن تحترم الاختلافات في القيم والمفاهيم بين الدول، ويرى 4% أنه لا علاقة لقرار عن الديموقراطية والتصويت بموضوع الميول الجنسية.