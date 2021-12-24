شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تداولاً.. ضربة «طارق حامدي» الذهبية للاعب إيران في نهائي بطولة آسيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حظيت ضربة بطل المملكة في الكاراتيه طارق حامدي، للاعب إيران صالح أزاري في نهائي بطولة آسيا للكاراتيه، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفى المغردون بفوز “حامدي”.

وحقق اللاعب طارق حامدي، ذهبية آسيا في وزن فوق 84 ك، بعد فوزه على منافسه الإيراني.

وأهدى البطل الذهبي فوزه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد مؤكدًا عبر حسابه في تويتر: “الحمدلله ذهبية آسيا ١٩ للكبار.. ميدالية المركز الأول.. أهدي هذا الانجاز لمقام سيدي خادم الحرمين، ولسمو سيدي ولي العهد، ولسمو وزير الرياضة، ولشعب المملكة كافة، ونعدهم بأن تتواصل الإنجازات في المحافل القادمة.. شاكرًا ومقدرًا دعمكم اللا محدود”.

وهنأت وزارة الرياضة البطل طارق حامدي لتحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية للكاراتيه والتي أقيمت في كازاخستان.