شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: عازمون على تذليل كل العقبات لجمع الشمل الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جدد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، تأكيد التزام لبنان قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 والتزام سائر القرارات الدولية ذات الصلة "، جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، على رأس وفد يزور بيروت صباح اليوم .

وقال ميقاتي، إننا عازمون على تذليل كل العقبات لاعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والانقاذ.

وثمن ميقاتى، خلا استقباله وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني على رأس وفد يزور بيروت صباح اليوم، دور ايطاليا ووقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له على كل المستويات كما شكرها على مساهمتها في اطار قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان وتضحيات جنودها في سبيل الاستقرار والامن في جنوب لبنان.

ومن جانبه اكد الوزير الايطالي أن لبنان يكتسب اهمية كبيرة بالنسبة لايطاليا، كما ان وجود ايطاليا ضمن قوات"اليونيفيل" يعزز هذا التوجه"، لافتا الى تولّي اربعة قادة ايطاليين قيادة هذه القوات"، كما شدد على" أن ايطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لاجراء الاصلاحات المطلوبة لمعالجة الاوضاع في لبنان"، وأكد" ان لبنان يمكنه الاعتماد كليا على ايطاليا لدعمه في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية .اما دعمنا للجيش فهو دعم كامل ونحن نتعهد بتسريع الاجراءات المطلوبة لايصال هذا الدعم".

وقال الرئيس ميقاتي: إننا عازمون على تذليل كل العقبات لاعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والانقاذ.