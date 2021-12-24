حرس الحدود المغربى يعثر على جثتين قرب حدوده الشرقية مع الجزائر

القاهرة - سامية سيد - على الحدود الشرقية مع الجزائر، عثر حرس الحدود المغربي مساء يوم الخميس على جثتين لشابين من المهاجرين من دول جنوب الصحراء.

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مصادرها أن الجثتين لم تكونا تحملان آثار عنف، ووجدتا "بمحاذاة الشريط الحدودي الشرقي على مستوى الجماعة القروية (رأس عصفور)، التابعة لإقليم جرادة والبعيدة عن مدينة وجدة بحوالي 12 كيلومترا".

وأوضحت مصادر الصحيفة أن المهاجرين الشابين توفيا بسبب "الجوع أثناء محاولتهما العبور من الحدود الجزائرية إلى التراب المغربي".

وأفيد بأن الجثتين نقلتا على الفور إلى مشرحة مستشفى الفارابي في مدينة وجدة، لإجراء الفحوصات واستكمال التحقيقات.