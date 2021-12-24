شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يوقف الرحلات الاستثنائية لإعادة العالقين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف المغرب اليوم الخميس الرحلات الاستثنائية التي بدأت الأسبوع المنصرم مغلقا بذلك حدوده نهائيا في وجه المسافرين حتى نهاية العام، تحسبا لانتشار وباء كوفيد-19.

كما قررت الحكومة الخميس أيضا، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير من أجل "ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة (...) للحد من تفشي جائحة كوفيد-19".

وأغلق المغرب حدوده أمام كل الرحلات الدولية للمسافرين منذ 29 نوفمبر حتى 31 ديسمبر، بسبب الانتقال السريع لـ"أوميكرون"، المتحور الجديدة من فيروس كورونا، وتجدد تفشي الجائحة في أوروبا.

وبعدما أعلنت السلطات منتصف الشهر عن رحلات استثنائية لإعادة آلاف المغاربة العالقين في الخارج، عادت لتقرر وقف هذه الرحلات ابتداء من الخميس، حيث كانت مفتوحة فقط انطلاقا من البرتغال والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في مؤتمر صحافي الخميس إن "الظروف الموجودة الآن تستوجب قرار الإغلاق (...) ستكون الحكومة مضطرة لتشديد الإجراءات نسبيا إذا أصبحت الوضعية مقلقة".

ولم يقدم الوزير معطيات عن عدد المغاربة الذين تم إجلاؤهم من الخارج، وأولئك الذين لا يزالون عالقين.