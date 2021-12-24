عدن - ياسمين عبد الله التهامي - متصفح البطة يهدد جوجل كروم.. الرهان على سرية البيانات

الجمعة 24 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلنت الشركة المبرمجة لمتصفح DuckDuckGo الشهير بـ"متصفح البطة" عن تطوير نسخ خاصة عالية الأداء ستخصص للحواسب المكتبية.



وتداول رواد موقع التغريدات الشهير "تويتر" معلومات تفيد بأن النسخة الجديدة من المتصفح ستركز بشكل أساسي على حماية سرية بيانات المستخدمين كما في نسخ DuckDuckGo السابقة.

وأشار مطورو هذه النسخة أن الاختبارات الأولية أظهرت أن متصفحهم الجديد يتمتع بسرعة أداء أكبر من تلك التي يقدمها متصفح Chrome الشهير من جوجل.

وتأتي نسخة المتصفح الجديدة بميزات حماية البيانات الافتراضية، إذ لن يكون المستخدم مضطرا للدخول لإعدادات المتصفح لتفعيل ميزات حماية خصوصية بيانات الحاسب أو بيانات تصفح الإنترنت.

وكما في نسخ DuckDuckGo المخصصة للهواتف الذكية ستحوي النسخة الجديدة المخصصة للحواسب على زر Fire الذي يسمح للمستخدم بنقرة واحدة بمسح جميع بيانات التصفح عبر الإنترنت، وإغلاق جميع علامات التبويب.

ويختبر المختصون الآن النسخة الجديدة من المتصفح مع أنظمة macOS، كما يعملون على تطوير النسخة التي ستخصص للحواسب المجهزة بأنظمة Windows.