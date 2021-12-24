شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الليبية تكشف تفاصيل توقيف مواطن أمريكى جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الليبية عن استنكارها لما نشر من قناة CNN عن اختطاف مواطن أمريكي في جنوب ليبيا، مشيرة إلى أنها تستغرب قيام قناة CNN الإخبارية بنشرها لمغالطات ومعلومات غير دقيقة حول إيقاف المواطن الأمريكي ( فرناندو إسبينوزا) وعدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر.

وأكدت الخارجية الليبية أن المواطن الأمريكي المذكور دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسا في إحدى المدارس وانتهت صلاحية التأشيرة الممنوحة له، وتم إيقافه في الجنوب الليبي من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات، وتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة بالرغم من تنبيهه عدة مرات.

وأكدت الخارجية الليبية، أن المواطن الأمريكي موقوف لدى السلطات الليبية المختصة وتم تأمين اتصال هاتفي له مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأمريكية المعتمدة لدى ليبيا منذ أسبوعين، وقامت السفارة بالاتصال بأسرته، وتم تمكينه من الاتصال بالسفارة الأمريكية وكذلك والدته للاطمئنان عنه.

واختتمت الخارجية الليبية: "نظرا لعدم حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا تأخرت عملية ترحيله إلى بلاده، وفي هذا الخصوص قامت السلطات الليبية المختصة بتلقيحه بالجرعة الأولى إلا أن وزيرة الخارجية الليبية تدخلت شخصيًا للتعجيل بالإجراءات وترحيله في أقرب وقت، مطلع الأسبوع القادم حفاظًا على العلاقات الليبية الأمريكية المتينة واحترامًا لخصوصية الأعياد المقبلة في وطن الموقوف”.