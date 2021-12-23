شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يحذر المواطنين من هطول أمطار رعدية على مكه المكرمة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من غد الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة ، حائل) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ، فيما ستتأثر يومي السبت والأحد مناطق (القصيم، الرياض ، الشرقية) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

يذكرأن، توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس أمس أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتى الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 20-45كم ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم ساعة

، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالى والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 20-45كم ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.