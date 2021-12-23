الرئيس العراقى ورئيس الوزراء يؤكدان على دعم الأجهزة الأمنية لملاحقة بقايا الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على دعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة بقايا الإرهاب، فيما شددا على تأمين استقرار العراق ودوره المحوري.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الرئاسة العراقية قولها اليوم /الخميس/ إن "الرئيس صالح، استقبل في قصر بغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينة أنه "جرى، بحث الأوضاع العامة والتأكيد على حماية الاستقرار وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المدن وغلق الثغرات".

وأضافت أن "الجانبين أكدا على أهمية التكاتف ورص الصف الوطني ودعم الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة، والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية"، لافتة إلى أنه "تم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات الإقليمية، وضرورة تأمين استقرار العراق وسيادته ودوره المحوري في المنطقة".

يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين خلال عملية أمنية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس، بأنه "استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها، وبعمليات منفصلة بمحافظة كركوك تمكنت القوة المشتركة من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أنه "من خلال التحقيقات اعترف الإرهابي الأول بقيامه بعلاج مرضى وجرحى عصابات داعش في أوكارهم وكذلك إمدادهم بالأدوية والمعدات الطبية مستغلا وظيفته بوزارة الصحة العراقية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي لهم".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، كما تم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر أن القوات العراقية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.