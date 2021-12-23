شكرا لقرائتكم خبر عن مطور عقاري: العقار سلعة يصعب احتكارها لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المطور العقاري خالد المبيض، اليوم الخميس، إن احتكار العقار هو مصطلح خاطئ، موضحا أن العقار هو السلعة الوحيدة التي من الصعب احتكارها من قبل مجموعة معينة.

وأضاف المبيض، لبرنامج “عين الخامسة”، على قناة “الإخبارية”، أن حجم العقارات كبير جداً وحجم الملاك لها أو شريحة الملاك لهذه العقارات كبيرة جداً.

وتابع المبيض أنه حتى لو وجد محتكر فهو سلوك عام وليس مجموعة يقومون بالاحتكار، والسلوك العام يعني أن تقوم به مجموعة من المواطنين من ملاك العقارات عندما يكون هناك ترند أو اتجاه صاعد لتوقعات أسعار العقارات، وبالتالي يكون هناك إحجام عن التخلص من هذه العقارات.