شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعرب عن تضامنها مع ماليزيا جراء الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ماليزيا جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات الماليزية وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة.

وأعربت الخارجية في بيان لها اليوم /الخميس/ - حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية - عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى مملكة ماليزيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأكد المفتش العام للشرطة الماليزية أكريل ساني عبد الله ساني، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الكبيرة التي تجتاح ماليزيا حاليا إلى 37 شخصًا. وقال ساني، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس، إنه مايزال 10 أشخاص في تعداد المفقودين، مضيفا أنه تم إجلاء 68 ألفا و341 ضحية من 18 ألفا و80 عائلة إلى 396 مركز إيواء مؤقت في مواقع مختلفة في الولايات التي تتضرر من الفيضانات بما فيها سيلانجور، بهانج، تيرينجانو، كيلانتان، نيجيري سمبيلان، ملاكا، فيراك وكوالالمبور.

يذكرأن، أغلقت شركة الكهرباء الماليزية، مؤقتا 333 محطة كهربائية فرعية في عدة ولايات بسبب عوامل تتعلق بالسلامة، جراء الفيضانات.

وقال رئيس الشركة بحر الدين إنه تم إغلاق 137 محطة كهربائية فرعية في باهانج و7 في كيلانتان و117 في سيلانجور و45 في كوالالمبور و10 في ميلاكا و17 في نيجري سيمبيلان حتى ظهر الأحد، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

ويؤثر الإغلاق على عشرات الآلاف من العملاء في تلك المناطق.

وذكر أنه سيتم توفير إمدادات الكهرباء من خلال المولدات المحمولة في مراكز الإجلاء المؤقتة.