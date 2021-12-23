شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفلان فلسطينيان، مساء اليوم الخميس، فى انفجار جسم مشبوه فى جبل صبيح المقابل لبلدة (بيتا) الواقعة بجنوب مُحافظة نابلس الشمالية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينى ،فى بيان صحفي، إن طواقمه نقلت الطفلين اللذين يبلغان من العمر 11 عامًا إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي، إثر إصابتهما بجروح متوسطة جراء انفجار الجسم المشبوه.

ويشهد جبل صبيح مواجهات مستمرة بين أهالى البلدة وقوات الاحتلال منذ شهر شهر مايو الماضى بعد أن أجبرت احتجاجات الأهالى جيش الاحتلال على إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية فوقه، لكن جيش الاحتلال أقام نقطة عسكرية فوق الجبل بعد أن أخلى المُستوطنين منه.