شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تعرب عن أسفها للحادث مع الكتيبة الإيرلندية بقوات اليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن أسفها للحادث الذى حصل مع الكتيبة الإيرلندية فى قوة الأمم المتّحدة المؤقتة فى لبنان اليونيفيل.

جاء ذلك فى بيان للخارجية اللبنانية اليوم إثر الحادث الذى تعرضت له الكتيبة الايرلندية التابعة لقوة الأمم المتّحدة المؤقتة فى لبنان، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب للبحث بهذه المسألة.

وأكدت الوزارة أنها بانتظار التحقيقات حول هذه الحادثة، مشددة على عدم قبولها أى شكل من أشكال التعدّى على قوات اليونيفيل، وتشدّد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم.

وأعربت الوزارة عن أسفها للمشاهد التى تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي، مجددة حرصها على سلامة اليونيفيل وخصوصا الكتيبة الإيرلندية التى هى من القوات المستمرّة فى الخدمة فى جنوب لبنان منذ تأسيس اليونيفيل والتى لا تزال تلعب دورًا مهمًّا فى حفظ أمن وإستقرار الجنوب اللبناني.

وثمن لبنان دور اليونيفيل عامّةً، والكتيبة الإيرلندية خاصّةً، مؤكدا على العلاقة الثنائية التى تربطه بإيرلندا ومثمنا الجهود التى بذلتها لتجديد تفويض اليونيفيل فى مجلس الأمن الدولي.